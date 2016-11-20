Вчера, 16:40

Кадастровую справку заменили на выписку из ЕРГН

Изменился перечень документов, которые надо подавать в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, сообщает Управление Росреестра по Самарской области.

"Вместо кадастровой справки о кадастровой стоимости необходимо представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕРГН) о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Выписка предоставляется бесплатно по запросам любых лиц через офисы многофункциональных центров. Ее бумажный, а также электронный вариант можно заказать через сайт Росреестра или Единый портал государственных услуг. При этом необходимо помнить, что при подаче выписки в Комиссию электронный вариант должен быть заверен электронно-цифровой подписью", - сообщило ведомство.

В остальном комплект документов остался прежним: заявление о пересмотре кадастровой стоимости объекта недвижимости, нотариально заверенная копия правоустанавливающего документа на объект недвижимости; документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости; отчет, составленный на бумажном носителе и в форме электронного документа.

"Напомним, что за оспариванием кадастровой стоимости граждане имеют право обратиться сразу в суд, тогда как юридические лица обязаны соблюсти досудебный порядок, обратившись сначала в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости", - пишет Росреестр.

Теги: росреестр, справка

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