14 февраля 2017, 14:27

В Чапаевске сняли режим ЧС, действовавший с июня 2013 г.

Губернатор региона подписал постановление "Об отмене режима чрезвычайной ситуации регионального уровня на территории Самарской области, введенного 19 июня 2013 г.».

Режим ЧС отменен на территориях Чапаевска и Новокуйбышевска.

«Рекомендовать главе Новокуйбышевска до полного завершения работ по очистке подведомственной территории от взрывоопасных предметов определить режим функционирования для соответствующих органов управления или сил муниципального звена городского округа Новокуйбышевск территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - сказано в документе.

Напомним, 18 июня 2013 г. на полигоне в Нагорном под Чапаевском взорвались боеприпасы, после чего в районе ввели режим ЧС. Десятки людей пострадали, 1 человек погиб. По данному факту возбудили уголовное дело. Выяснилось, что подлежащие утилизации боеприпасы хранились под открытым небом с конца 1980-х - начала 1990-х.

На ликвидацию последствий ЧС из резервного фонда правительства Самарской области в 2013 г. направили 288 млн рублей.

Как сообщалось в июле 2014 г. режим ЧС в районе Чапаевска должны были снять 1 октября того года.

К тому моменту саперы собрали 754 784 снаряда, уничтожено 614 535 штук.

Теги: режим чс, чапаевск, новокуйбышевск

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