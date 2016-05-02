Вчера, 16:56

Начался прием рисунков на конкурс «Музыка на бумаге»

В Самарской области открыт прием работ на конкурс «Музыка на бумаге». Лучшие работы станут почтовыми открытками. Их авторы получат подарки и билеты на X Фестиваль музыки и искусств «Тремоло», который пройдет в Тольятти 25-27 июня.

Конкурс проводится среди детей в четырёх номинациях: до 7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет. А также среди взрослых в двух номинациях: профессионалы (художники, преподаватели в ДХШ и т. п.) и любители (авторы, не попадающие ни в одну из категорий).

Рисовать можно чем угодно на любом носителе. Не принимаются лишь коллажи и аппликации.

Тема - все, что ассоциируется с музыкой. Это могут быть и геометрическая абстракция, и яркий поп-арт в стиле Энди Уорхола, и зарисовки одного из вечеров фестиваля «Тремоло».

Работы принимаются до 14 апреля по адресам:

- МБУ ДО Тольятти «Художественная школа № 1» (ул. Лесная, 46), понедельник-пятница, 10.00-19.00;

- МБУ ДО Самара «Детская художественная школа №1 им. Г. Е. Зингера» (пр. Ленина, 5) понедельник-пятница, 10.00-19.00;

- konkurs15kv@mail.ru– скан или фото работы в хорошем качестве (только для авторов, проживающих не в Тольятти/Самаре).

Оглашение итогов пройдет с 1 по 15 мая на официальных страницах фестиваля Facebook https://www.facebook.com/volgaclassic и ВКонтакте https://vk.com/klassikanadvolgoi , а также сайте www.volgaclassic.ru (в разделе «Новости»).

Теги: музыка на бумаге, тремоло, прием работ

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.