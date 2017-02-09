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Население Самарской области решили информировать о дорожных работах «очень своевременно»
Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин предложил депутатам губдумы принять участие в формировании состава специального общественного совета при минтрансе региона.
При ограничении движения нужно «очень своевременно информировать население, общественность, называя конкретные сроки и используемые технологии», - цитирует Пивкина пресс-служба губернской думы.
Теги: пивкин, совет, дорожные работы
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