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В Сызрани проверят квитанции от ООО УК «Центр» и от МУП «ГУК»

Глава администрации Сызрани Николай Лядин поручил коммунальным службам города проанализировать жалобы жителей на завышенные суммы в платежках. По данным Ресурсного центра Сызрани, жители недовольны услугами ООО УК «Центр» и от  МУП «ГУК».  

«Завышение сумм в квитанциях необходимо проверить на законодательную часть», - цитирует пресс-служба администрации Сызрани Николая Лядина.

 

Теги: сызрань, квитанции

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