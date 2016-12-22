Вчера, 13:08

В Сызрани проверят квитанции от ООО УК «Центр» и от МУП «ГУК»

Глава администрации Сызрани Николай Лядин поручил коммунальным службам города проанализировать жалобы жителей на завышенные суммы в платежках. По данным Ресурсного центра Сызрани, жители недовольны услугами ООО УК «Центр» и от МУП «ГУК».

«Завышение сумм в квитанциях необходимо проверить на законодательную часть», - цитирует пресс-служба администрации Сызрани Николая Лядина.

Теги: сызрань, квитанции

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.