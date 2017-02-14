14 февраля 2017, 12:47
Жигулевску сделали логотип
Жигулевску сделали логотип
В Жигулевске утвердили логотип «празднования 65-летия городского округа Жигулёвск». Сделали логотип на основе герба города, сообщает пресс-служба горадминистрации.
«Цель его - создать праздничное настроение, напомнить жителям и гостям города о приближающейся дате», - говорится в сообщении.
65-летие Жигулевск будет отмечать 21 февраля.
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