14 февраля 2017, 12:47

Жигулевску сделали логотип

В Жигулевске утвердили логотип «празднования 65-летия городского округа Жигулёвск». Сделали логотип на основе герба города, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Цель его - создать праздничное настроение, напомнить жителям и гостям города о приближающейся дате», - говорится в сообщении.

65-летие Жигулевск будет отмечать 21 февраля.

Теги: жигулевск, логотип

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