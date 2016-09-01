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В поликлинику Южного города набирают персонал

Как сообщает ГК "Древо", новая поликлиника в Южном городе откроется в декабре этого года, уже открыт набор персонала.

Всего штат рассчитан на 48 врачей и 77 медицинских сестер. Резюме принимаются до 1 июля. Учреждение сможет принимать до 500 пациентов в сутки.

В поликлиникебудут откроются отделения:

  • отделение врачей общей практики;

  • отделение врачей специалистов (кардиолог, эндокринолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, травматолог, гастроэнтеролог, хирург, уролог);

  • детское отделение;

  • женская консультация;

  • кабинет неотложной помощи;

  • клинико-диагностическая лаборатория;

  • кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики;

  • физиотерапевтическое отделение;

  • кабинет медицинской профилактики;

  • рентгенологическое отделение;

  • дневной стационар при поликлинике;

  • отделение неотложной медицинской помощи.

Сейчас в Южном городе работает кабинет врача общей практики.

Теги: поликлиника, набор персонала, южный город

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