Вчера, 17:14

В поликлинику Южного города набирают персонал

Как сообщает ГК "Древо", новая поликлиника в Южном городе откроется в декабре этого года, уже открыт набор персонала.

Всего штат рассчитан на 48 врачей и 77 медицинских сестер. Резюме принимаются до 1 июля. Учреждение сможет принимать до 500 пациентов в сутки.

В поликлиникебудут откроются отделения:

отделение врачей общей практики;

отделение врачей специалистов (кардиолог, эндокринолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, травматолог, гастроэнтеролог, хирург, уролог);

детское отделение;

женская консультация;

кабинет неотложной помощи;

клинико-диагностическая лаборатория;

кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики;

физиотерапевтическое отделение;

кабинет медицинской профилактики;

рентгенологическое отделение;

дневной стационар при поликлинике;

отделение неотложной медицинской помощи.

Сейчас в Южном городе работает кабинет врача общей практики.

Теги: поликлиника, набор персонала, южный город

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.