В поликлинику Южного города набирают персонал
Как сообщает ГК "Древо", новая поликлиника в Южном городе откроется в декабре этого года, уже открыт набор персонала.
Всего штат рассчитан на 48 врачей и 77 медицинских сестер. Резюме принимаются до 1 июля. Учреждение сможет принимать до 500 пациентов в сутки.
В поликлиникебудут откроются отделения:
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отделение врачей общей практики;
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отделение врачей специалистов (кардиолог, эндокринолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, травматолог, гастроэнтеролог, хирург, уролог);
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детское отделение;
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женская консультация;
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кабинет неотложной помощи;
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клинико-диагностическая лаборатория;
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кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики;
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физиотерапевтическое отделение;
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кабинет медицинской профилактики;
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рентгенологическое отделение;
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дневной стационар при поликлинике;
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отделение неотложной медицинской помощи.
Сейчас в Южном городе работает кабинет врача общей практики.
Теги: поликлиника, набор персонала, южный город
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