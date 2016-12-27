Власти Жигулевска ждут сообщений от горожан о "серых" зарплатах
Администрация Жигулевска с 16 февраля организует будет принимать сообщения от жителей города по телефону 8(84862) 2-24-00 "по фактам выплат «серой» заработной платы, а также по фактам несвоевременной выплаты заработной платы в организациях". Звонки принимаются в рабочее время: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.
"При поступлении обращений о фактах выплаты «серой» заработной платы, а также о фактах несвоевременной выплаты заработной платы информация будет направляться в контролирующие и надзорные органы для принятия мер по данным фактам", - сообщает пресс-служба городской администрации.
Теги: жигулевск, серые зарплаты
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