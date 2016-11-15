Вчера, 12:36

Снять квартиру посуточно в Самаре в 3 раза дешевле, чем в Москве

Портал ЦИАН рассказал о рынке посуточной аренды в Самаре. Больше всего квартир сдают в Октябрьском районе (34,1%).

Ставки посуточной аренды - от 850 до 3500 рублей в сутки. Самая доступная по цене квартира – это небольшая студия площадью 14 кв. м в зоне частной застройки Кировского района. А наиболее дорогое предложение - четырехкомнатная квартира площадью 100 кв. м недалеко от центра Самары.

52,7% квартир, предлагаемых в краткосрочную аренду в Самаре, можно снять по цене 1,5 тыс. рублей в сутки и ниже. 45,1% предложений - с арендной ставкой от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Для сравнения, больше половины (56,8%) всех квартир в краткосрочную аренду в Москве предлагаются «до 3 тыс. рублей в сутки включительно». По цене от 3 тыс. до 5 тыс. рублей в сутки выставлены 30,3% квартир. А дороже 5 тыс. рублей в сутки – 12,9%.

Теги: квартиры, посуточная аренда

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