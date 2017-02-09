Жители Тольятти могут приносить книги и журналы в любую детскую библиотеку
До 19 февраля жители Тольятти могут поучаствовать в благотворительном сборе детских книг и журналов. Книги и журналы можно принести в любую детскую библиотеку Тольятти. Полный список доступен на сайте Объединения детских библиотек: child-lib.ru/library
Издания направят в библиодомики, установленные в больницах города, сообщает мэрия.
В проекте участвуют:
— городская детская больница №1;
— детский корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5;
— лечебно-реабилитационный центр «Ариадна»;
— реабилитационный центр «Бережок»;
— самарская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы»;
— детский сад для особых детей «Солнечный круг»;
— детское отделение психоневрологического диспансера.
Теги: книги, Тольятти, благотворительность
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