Вчера, 18:03

Жители Тольятти могут приносить книги и журналы в любую детскую библиотеку

До 19 февраля жители Тольятти могут поучаствовать в благотворительном сборе детских книг и журналов. Книги и журналы можно принести в любую детскую библиотеку Тольятти. Полный список доступен на сайте Объединения детских библиотек: child-lib.ru/library

Издания направят в библиодомики, установленные в больницах города, сообщает мэрия.

В проекте участвуют:

— городская детская больница №1;

— детский корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5;

— лечебно-реабилитационный центр «Ариадна»;

— реабилитационный центр «Бережок»;

— самарская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы»;

— детский сад для особых детей «Солнечный круг»;

— детское отделение психоневрологического диспансера.

Теги: книги, Тольятти, благотворительность

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