Вчера, 12:02

Глотова опять назначили начальником Росгвардии по Самарской области

Указом Президента Российской Федерации от 10 февраля полковник полиции Василий Глотов назначен начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

Напомним, об этом назначении сообщило ГУ МВД по Самарской области еще в октябре прошлого года.

Василий Глотов прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до полковника полиции. Более 20 лет работал на руководящих должностях в отряде милиции особого назначения ГУВД по Москве. Неоднократно выполнял задачи в зоне проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. Общий стаж – 35 лет.

Теги: росгвардия, глотов

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.