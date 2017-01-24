Вчера, 11:43

В Самарской области подорожали овощи и молоко

По данным Самарастата, за неделю с 6 по 13 февраля в Самарской области выросли цены на овощи. Например, огурцы выросли в цене на 3,26% и средняя цена за кг составила 172,25 рублей. Помидоры подорожали на 2,9% до 179,9 рублей, картофель – на 1,17%, до 20,8 рублей за кг.

Кроме того, подорожали молоко на 1,78% (до 55,43 рубля за литр), сливочное масло на 1,81% ( 504,1 рубля за кг).

Подешевели на 1,3% куриные яйца (до 66,3 рубля за десяток), на 2% - гречка (до 74,98 рубля за кг), на 1,5% - мука (до 33 рублей за кг).

Бензин АИ-95 подорожал на 0,1% и теперь стоит в среднем 38,49 руб./литр, цена литра остальных видов автомобильного топлива практически не изменилась.

Теги: самарастат, цены, овощи

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