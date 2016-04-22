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KFC в Самаре даст подарки ко Дню святого Валентина

Завтра гости двух ресторанов KFC в Самаре - на ул. Спортивной и Авроры - в обмен на «валентинку» могут рассчитывать "на специальную праздничную порцию острых крылышек, а еще получить в подарок к большим Баскетам с крыльями бесплатно большую порцию соуса". Об этом сообщает компания.

Теги: KFC

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