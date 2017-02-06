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«Крылья Советов» хотят Александра Зуева из «Спартака»

Московский "Спартак" думает над предложением "Крыльев Советов" об аренде Александра Зуева, заявил агентству "Р-Спорт" председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.

Ранее "Крылья Советов" хотели подписать контракт с бывшим полузащитником "Спартака" Павлом Яковлевым, однако тот не смог перейти в самарский клуб из-за ограничений трансферного регламента. 

В этом сезоне 20-летний Зуев сыграл за "Спартак" лишь в шести матчах чемпионата России, в общей сложности проведя на поле 109 минут игрового времени.

Теги: крылья советов, зенит, александр зуев, дмитрий шляхтин

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