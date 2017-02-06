«Крылья Советов» хотят Александра Зуева из «Спартака»
Московский "Спартак" думает над предложением "Крыльев Советов" об аренде Александра Зуева, заявил агентству "Р-Спорт" председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.
Ранее "Крылья Советов" хотели подписать контракт с бывшим полузащитником "Спартака" Павлом Яковлевым, однако тот не смог перейти в самарский клуб из-за ограничений трансферного регламента.
В этом сезоне 20-летний Зуев сыграл за "Спартак" лишь в шести матчах чемпионата России, в общей сложности проведя на поле 109 минут игрового времени.
Теги: крылья советов, зенит, александр зуев, дмитрий шляхтин
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9 февраля 2017, 10:00
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6 февраля 2017, 17:16
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6 февраля 2017, 10:35
|Из "Крыльев" ушли Маргасов и Концедалов
6 февраля 2017, 09:01