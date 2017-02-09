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В Самаре будет на 663 первоклассника больше

В следующем учебном году в первые классы Самары планируется принять более 13 тысяч детей, что на 663 человека больше, чем в этом. 

Из-за увеличения количества первоклассников городские власти рассматривают   возможность открытия в отдельных школах дополнительных классов. Это школы № 149, №161 и другие, сообщает горадминистрация.

По данным на 8 февраля подано уже около 11 тысяч заявлений, зачислено в первые классы 4997 детей. В 20 общеобразовательных учреждениях прием учеников уже закончился.

Первая «волна» приема продлится до 30 июня. С 1 июля начнется второй этап, когда принимать на свободные места будут независимо от места регистрации ребенка.

 

Теги: самара, первоклассники

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