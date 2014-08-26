Общественная палата Тольятти набросала портрет будущего главы города
Кандидат на пост главы Тольятти должен иметь в обязательном порядке:
- высшее образование в области юриспруденции, экономики, финансов, государственного или муниципального управления;
- опыт работы не менее пяти лет на руководящих должностях в органах государственной или муниципальной власти,
- опыт работы в сфере экономики, финансов, юриспруденции не менее трёх лет и опыт работы руководителем организации не менее пяти лет.
Также претендент на пост может представить документы о дополнительном профессиональном образовании, о награждении и о присвоении почетных званий. Об этом сообщает пресс-служба думы Тольятти со ссылкой на решение общественной палаты
Кроме обязательных требований, общественники предложили учитывать «отсутствие отметок о нахождении на учёте в наркологическом диспансере, а также прохождение воинской службы в рядах Вооружённых сил».
Целесообразным общественная палата считает и предъявление «кандидатами городскому сообществу своих программ действий на посту главы города». В принятом гордумой положении говорится, что претендовать на пост главы может гражданин России, не имеющий судимости за тяжкие, особо тяжкие или за экономические преступления. И тот, кого не признали виновным в оправдании и обосновании экстремизма.
18 января гордума Тольятти утвердила Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Тольятти.
Действующего мэра Тольятти Сергея Андреева избрали на всенародных выборах 18 марта 2012 г. Сроком на 5 лет. Его полномочия истекают уже в марте этого года. В ноябре 2014 г. самарская губернская дума отменила всенародных выборы мэров в городах Самарской области. На тот момент всенародно избранные мэры были в Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске и Похвистнево. Заменить там мэров на назначенных глав по новому закону запланировали после истечения полномочий действующих мэров.
«Решение Думы о проведении конкурса в связи с истечением срока полномочий Главы принимается Думой не позднее чем за 45 дней до окончания срока, на который был избран Глава в соответствии с Уставом городского округа Тольятти, исчисляемого со дня вступления его в должность».
Теги: гордума самары, глава города
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25 ноября 2015, 15:46
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