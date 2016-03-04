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Самарские кардиологи примут тольяттинских детей

14 февраля  в Тольяттинской поликлинике № 3  специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера проведут прием детей.

Кроме того, запланированы выезды консультативных бригад детской кардиологической службы в Новокуйбышевск, Жигулевск и Чапаевск.

Начало - в 10.30.

Адрес:  Тольятти, ул. Свердлова, 82, каб. 43, 3 этаж.

Теги: кардиология, поликлиника

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