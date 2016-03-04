Сегодня, 16:48

Самарские кардиологи примут тольяттинских детей

14 февраля в Тольяттинской поликлинике № 3 специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера проведут прием детей.

Кроме того, запланированы выезды консультативных бригад детской кардиологической службы в Новокуйбышевск, Жигулевск и Чапаевск.

Начало - в 10.30.

Адрес: Тольятти, ул. Свердлова, 82, каб. 43, 3 этаж.

Теги: кардиология, поликлиника

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.