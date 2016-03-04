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Самарские кардиологи примут тольяттинских детей
Самарские кардиологи примут тольяттинских детей
14 февраля в Тольяттинской поликлинике № 3 специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера проведут прием детей.
Кроме того, запланированы выезды консультативных бригад детской кардиологической службы в Новокуйбышевск, Жигулевск и Чапаевск.
Начало - в 10.30.
Адрес: Тольятти, ул. Свердлова, 82, каб. 43, 3 этаж.
Теги: кардиология, поликлиника
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