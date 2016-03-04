В Тольятти пройдет сказочный квест
14 февраля в Тольятти пройдет квест по произведениям писательницы Корнелии Функе.
Юные тольяттинцы погрузятся в мир трилогии «Чернильная», которая рассказывает о приключениях необычного семейства, глава которого обладает удивительной способностью: когда он читает вслух, герои книг оживают. В 2008 году по мотивам первой книги был снят фильм «Чернильное сердце», главную роль исполнил Брендан Фрэйзер.
Квест пройдет 14 февраля с 15:00 до 17:00 на втором этаже ТРК «Парк Хаус».
Вход свободный, возрастное ограничение - 12+.
Теги: квест, трилогия чернильная
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