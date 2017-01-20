ЕДВ пенсионерам не отменили, а приостановили
Председатель Самарской губдумы Виктор Сазонов заявил, что единое денежные выплаты пенсионерам пока не отменены.
«Эти выплаты они не отменены, они приостановлены. Сейчас переходный период до 1 марта текущего года. Ситуация изучается, мы выслушиваем все стороны. Точка в этом вопросе не поставлена. Законодательство будет корректироваться», - отметил Сазонов.
Он подчеркнул, что «ситуация в экономике непростая». В 2016 г., по его словам, бюджет Самарской области недобрал 7 млрд рублей. В 2017 г. эта цифра составит около 5 млрд. «Наша главная задача – сделать меры социальной поддержки более эффективными. Для этого необходимо исходить из принципов адресности и нуждаемости», - заявил Виктор Сазонов.
Ранее правительство Самарской области предложило платить ЕДВ (от 621 до 1119 рублей для ветеранов труда по закону от 2006 г., и от 621 до 817 рублей – ветеранов войны и труда по закону от декабря 2004 г.) только неработающим пенсионерам, чьи пенсии не превышают 250% установленного прожиточного минимума – 19 500 рублей.
В конце января губдума 35 голосами против 9 одобрила изменение порядка выплаты ЕДВ. Из числа получателей исключили 175 432 человека.
По подсчетам областного минсоцразвития, от принятия этого закона областной бюджет получит дополнительно 700-800 млн рублей.
"Имеется множество примеров, когда социальные выплаты получают граждане, имеющие пенсии в размере 30-40, 70-80 и даже более 100 тысяч рублей. Когда компенсацию за оплату детского сада получают семьи, имеющие гувернанток и подвозящие детей в этот детский сад на персональной иномарке премиум-класса. ... выплаты влекут значительные расходы из бюджета (доля расходов в Самарской области на меры соцподдержки – одна из самых высоких в ПФО)", - сообщало облправительство.
Затем власти региона неоднократно подчеркивали, что «при распределении большинства социальных выплат в регионе будут учитываться принципы адресности и нуждаемости. В результате значительно вырастет поддержка людей, которым она остро необходима».
Напомним, что в Самарской области различные соцвыплаты получают около 1,6 миллионов человек – это примерно половина населения губернии. В регионе объем соцподдержки - 15 млрд рублей.
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31 января 2017, 12:55
700-800 млн рублей в Самарской области направят нуждающимся
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