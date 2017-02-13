13 февраля 2017, 13:21

В Самарской области выросла просроченная задолженность по автокредитам

Просрочка по автокредитам в Самарской области выросла за 2016 г. на 1 п. п., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По данным на 1 января 2016 г. просрочка составляла 6,7% в общем объем действующих автокредитов. К 1 января 2017 г. она выросла до 7,7%.

В целом по России, по данным 4000 кредиторов НБКИ, просроченная задолженность свыше 30 дней по автокредитам выросла на 6,7% (или на 6,5 млрд рублей) – до 102,4 млрд рублей на 1 января 2017 г. (95,9 млрд – на 1 января 2016 г.). Общий объем действующих автокредитов на 1 января 2017 г. - 1,02 трлн. руб., сократившись за год на 6,5% (или 70 млрд рублей) (на 1 января 2016 г. – 1,09 трлн рублей).

Самая высокая динамика роста доли просроченной задолженности - в Республике Алтай (+7,8 п.п.), Ненецком АО (+7,6 п.п.) и Тверской области (+6,1 п.п.). Но в некоторых регионах России доля просрочки снизилась: Чеченская Республика (-7,4 п.п.), Республика Ингушетия (-3,4 п.п.) и Республика Адыгея (-1,7 п.п.)

Теги: нбки, просроченная задолженность, автокредиты

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