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Из Самары запустят паровозные туры

В Сызрань и Пензу из Самары летом планируется запустить паровозные туры. Между городами будут курсировать старинные паровозы на угле. Об этом рассказал генеральный директор компании «РЖД Тур» Сергей Ильягуев в интервью газете «Гудок»

«Самое главное здесь сам объект тяги - паровоз. Их осталось немного. Это такое культурно-историческое наследие РЖД, традиции железных дорог России. Паровозные туры пользуются устойчивым спросом. И это круглогодичный продукт, я бы даже сказал, что летом спрос чуть похуже по вполне объективной причине - люди уезжают в отпуска.

Отправляются такие мини-поезда на паровозной тяге пока из четырёх городов - Москва, Петербург, Ростов, Иркутск. Этой весной вплотную займёмся Екатеринбургом и Самарой. Планируем, что из Екатеринбурга они будут ходить до Верхотурья и Каменска-Уральского. Из Самары - до Сызрани и Пензы. Далеко паровозы тянуть не могут, инфраструктура для них нужна определённая, заправляться водой, углем Паровозов хватает, но технологически не всё получается. Мешает он опять же регулярному сообщению, медленно едет», - рассказал Ильягуев.

Теги: паровозные туры, ржд

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