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Fitch Ratings прогнозирует Самаре стабильность

Fitch Ratings 10 февраля подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента города Самара в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом, пишет Финам со ссылкой на агентство.

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне "B". Национальный долгосрочный рейтинг был подтвержден на уровне "AA(rus)" со "стабильным" прогнозом и отозван (агентство отзывает до 31 марта все рейтинги у российских эмитентов).

Первый раз агентство улучшило прогноз по рейтингу Самары в августе 2014 г. Подтверждение рейтинга «BB+» Самара получила от Fitch Ratings в августе 2015 г., в феврали и в августе 2016 г.

Теги: Fitch Ratings, Самара

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