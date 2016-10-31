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В Музее модерна отметят День всех влюбленных
14 февраля в Музее модерна пройдет «Ночь Модерна», посвященная Дню всех влюбленных. В программе концерт «Я жду тебя», составленный из образцов вокальной лирики ХIХ–ХХ веков, обзорная экскурсия по музею «Любовь под крылом бабочки», которая расскажет о супругах Курлиных, об истории их семьи и постройке особняка.
Перед посетителями выступят актеры театра Playback, в котором спектакль создается «здесь и сейчас». В этот вечер они могут сыграть романтические истории, предложенные посетителями.
Также пройдет скетч-пати с участием молодых самарских художников, работающих в совершенно разных стилях и техниках. Гости смогут получить свой скетч-портрет от понравившегося автора.
Завершит встречу мастер-класс по созданию символики Дня всех влюбленных. На нем все желающие смогут создать свой собственный эксклюзивный сувенир из различных материалов – бумага, краски, ткань.
Начало - в 19:00.
Теги: музей модерна, 14 февраля
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