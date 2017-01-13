С начала года в Службу занятости Самарской области обратились 6 тыс. человек
В январе-феврале (до 9 февраля) в службу занятости населения Самарской области обратились 6 тыс. человек. Из них помогли найти работу 2,5 тыс. человек. С 1 по 7 февраля численность безработных в целом по области увеличилась на 51 человека. На учете в службе занятости к 7 февраля состояло 22 341 безработных. Уровень регистрируемой безработицы - 1,3%.
Ниже этого показателя уровень безработицы сложился на 14 территориях: в Самаре, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинеле, Отрадном, Похвистнево и в Безенчукском, Волжском, Кинель-Черкасском, Красноярском, Ставропольском, Сызранском и Кинельском районах.
Наиболее высокий уровень безработицы в Большечерниговском (4,0%), Большеглушицком (3,5%) и Приволжском (3,4%) районах.
В Самаре на 7 февраля зарегистрировано 4570 безработных, в Тольятти – 7863 человека, уровень безработицы 0,7% и 1,9% соответственно.
Теги: минтруда, служба занятости, безработица
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