Lada - самый популярный автомобильный "секонд хенд"
Лидером вторичного авто рынка России в январе стала Lada, на долю которой приходится более четверти от проданных за прошлый месяц машин с пробегом. Реализовано 85,3 тыс. штук подержанных Lada. Второе место принадлежит японской Toyota - 37 тыс. экземпляров. Замыкает тройку лидеров Nissan - 16,7 тыс. шт.
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в январе объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 314,7 тыс. единиц, что на 1,9% больше, чем в январе прошлого года.
Ранее сообщалось, что Lada 2114 стала лидером продаж на российском рынке легковых автомобилей с пробегом в 2016 г.
Напомним, Самарская область оказалась на 13 месте рейтинга регионов по объему рынка подержанных машин по итогам 2016 г. В нашем регионе в прошлом году купили 111,7 тыс авто с пробегом, что на 9,5% больше показателя 2015 г.
Теги: лада, бу, машины с проьегом
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