АвтоВАЗ продолжит допэмиссию
АвтоВАЗ планирует разместить еще 9,250 млрд рублей акций номинальной стоимостью 5 рублей за каждую. Это решение принял совет директоров. Акционеры выскажут свое мнение по этому поводу в заочной форме 15 марта.
Размещать акции планируется по 10,30 рублей за штуку. Круг потенциальных приобретателей - Alliance Rostec Auto B.V. (Альянс Ростех Авто Б.В., компания владее 64,6% капитала АвтоВАЗа), сообщает компания. Уставный капитал АвтоВАЗа после размещения акций может увеличиться еще на 95,3 млрд рублей.
"Мы планируем провести дополнительную эмиссию - есть долги АвтоВАЗа перед "Ростехом" и долги АвтоВАЗа перед Renault. Мы эти долги хотим внести в капитал и с тем, чтобы сохранить пропорцию в капитале, Renault должен будет внести дополнительно деньги кэшем", - говорил глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов в июне прошлого года.
Допэмиссия акций «станет первым ключевым шагом в реализации плана общей рекапитализации компании в объеме около 85 млрд рублей (при условии дальнейшего одобрения со стороны Совета Директоров и акционеров), что позволит профинансировать будущие планы по развитию АвтоВАЗа и выполнить имеющиеся у компании финансовые обязательства», сообщала пресс-служба предприятия в сентябре 2016 г.
Согласие участвовать в рекапитализации АвтоВАЗа уже выразила компания Alliance Rostec Auto (совместное предприятие Renault-Nissan Alliance и Ростех), «чтобы АвтоВАЗ смог извлечь максимальные преимущества из ожидаемого восстановления рынка». «Несмотря на серьезное падение рынка, акционеры АвтоВАЗа верят в будущее автопроизводителя. Меры поддержки АвтоВАЗа являются необходимыми для решения стратегических задач – сохранения и увеличения доли рынка на уровне не менее 20%, выход на положительный денежный поток, повышение маржинальности, развитие экспорта и локализации поставщиков», - цитировала пресс-служба председателя совета директоров компании Сергея Скворцова.
В октябре 2016 г. внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АвтоВАЗ» решило разместить 3,281 млрд обыкновенных акций. Бумаги размещались по открытой подписке, номинальная стоимость одной акции — 5 рублей. Номинальный объем допэмиссии - 16,4 млрд рублей. В рамках допэмиссии предприятие планировало увеличить уставный капитал компании на 25 млрд рублей.
В конце декабря АвтоВАЗ сообщил об окончании размещения допэмиссии. Всего было размещено 2 млрд 904 млн 524 тыс. 987 акций, или 88,52% выпуска. Бумаги номинальной стоимостью 5 рублей каждая размещались по цене в 9 рублей. Уставный капитал автоконцерна вырос на более чем 26,140 млрд рублей.
Теги: автоваз, допэмиссия, ростех
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