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Роснефть обдумывает продажу трех НПЗ в Самарской области

Падение маржи нефтеперерабатывающих заводов из-за налогового манёвра и дешёвой нефти заставляет крупнейшую нефтяную компанию Роснефть откладывать их модернизацию и может подтолкнуть к их консервации или продаже, сказали Рейтер два осведомлённых источника.

Источник, близкий к компании сказал, что обсуждается судьба четырёх НПЗ, которые налоговый манёвр поставил на грань прибыльности, в том числе обсуждается судьба Ангарского НПЗ, Сызранского НПЗ, Куйбышевского НПЗ.

"Сызранский – завод при сегодняшнем положении дел имеет отрицательную EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации). Пока решение о консервации не приняты, но темпы строительства замедлены. Не ранее 2021 года завершим модернизацию," - сказал источник, близкий к Роснефти.

Источник в финансовых кругах, знакомый с планами компании, сказал, что Роснефть изучает возможность продажи Сызранского, Куйбышевского, Саратовского, Новокуйбышевского НПЗ как один из вариантов развития бизнеса, но такого решения пока не приняла.

Роснефть планы продажи этих заводов отрицает.

Теги: НПЗ, Роснефть, продажа

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