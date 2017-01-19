В Самаре откроется выставка «Я видел Слово, я говорил с ним»
14 февраля в 19:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной библиотеки откроется выставка «Я видел Слово, я говорил с ним».
Выставка будет разделена на условные «главы», в которых будут представлены военная и духовная литература, деревенская проза и романы-путешествия, литература для детей и серия литературных журналов.
Программа выставки:
14 февраля
19:00 – открытие
15 февраля
15:00–18:00 – «Ключи от сказки», мастер-класс по рисованию буквицы для детей и взрослых 3+
19:00 – литературная игровая «Читаем сказку» 3+
17 февраля
18:00 – презентация книги Дмитрия Агалакова «Апостолы» 16+
18 февраля
18:00 – час поэзии для детей «Нечепуховые рифмы» 3+
21 февраля
19:00 – презентация литературного журнала «Молодежная волна» 16+
25 февраля
12:00 – «Необыкновенные истории о самом волшебном городе планеты», презентация добрых сказок Марии Пашининой о Самаре и ее хранителе Самарике 3+
Теги: новое пространство, соунб, выставка
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