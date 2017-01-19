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В Самаре откроется выставка «Я видел Слово, я говорил с ним»

14 февраля в 19:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной библиотеки откроется выставка «Я видел Слово, я говорил с ним».

Выставка будет разделена на условные «главы», в которых будут представлены военная и духовная литература, деревенская проза и романы-путешествия, литература для детей и серия литературных журналов.

Программа выставки:

14 февраля

19:00 – открытие



15 февраля

15:00–18:00 – «Ключи от сказки», мастер-класс по рисованию буквицы для детей и взрослых 3+

19:00 – литературная игровая «Читаем сказку» 3+

17 февраля

18:00 – презентация книги Дмитрия Агалакова «Апостолы» 16+

18 февраля

18:00 – час поэзии для детей «Нечепуховые рифмы» 3+

21 февраля

19:00 – презентация литературного журнала «Молодежная волна» 16+

25 февраля

12:00 – «Необыкновенные истории о самом волшебном городе планеты», презентация добрых сказок Марии Пашининой о Самаре и ее хранителе Самарике 3+

Теги: новое пространство, соунб, выставка

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