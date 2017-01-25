Приговор по делу Гоштов могут огласить 22 февраля
Прокуратура просит Самарский областной суд суд назначить пожизненный срок для Махмадали Ахмадова и Романа Фаталиева, 25 лет для Ислама Бабаева и 26 лет для Орхана Зохрабова. обвиняемых по уголовному делу об убийстве бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и пятерых членов его семьи, сообщили РАПСИ в суде.
В конце января присяжные вынесли обвинительный вердикт фигурантам дела.
По версии следствия, в ночь на 24 апреля 2016 г. обвиняемые проникли в дом №58 на ул. Школьная с. Ивашевка Сызранского района Самарской области. Там они убили спящих замначальника ГУ МВД России по Самарской области Андрея Гошта, пятерых членов его семьи (родителей, супругу, жену брата, племянницу) и пытались убить еще одну малолетнюю племянницу.
В качестве оружия преступники использовали 2 деревянные дубинки и биту. С похищенным из дома имуществом общей стоимостью 193 тыс. рублей они скрылись с места происшествия, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Решение провести процесс с участием присяжных суд принял на предварительном слушании в октябре.
Суд над предполагаемыми убийцами Гошта и членов его семьи начался в Самаре 5 декабря, он проходил в закрытом режиме.
Следствие сделало вывод о корыстном мотиве действий обвиняемых. Кроме того, настаивает ведомство, никто из подсудимых в момент совершения преступления не знал о нахождении в доме сотрудника полиции.
Суд планирует вынести приговор 22 февраля.
Теги: самарский областной суд, дело Гоштов, прокуратура, приговор
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