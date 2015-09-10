При распределении большинства социальных выплат в регионе будут учитываться принципы адресности и нуждаемости. В результате значительно вырастет поддержка людей, которым она остро необходима. Новые принципы соцподдержки подробно и наглядно представлены в видеоролике, подготовленном ТРК «Губерния».

Напомним, что в Самарской области различные соцвыплаты получают около 1,6 миллионов человек – это примерно половина населения губернии. В регионе объем соцподдержки - 15 млрд рублей, а это максимальная сумма среди всех субъектов РФ (за исключением Москвы). К примеру, у нас на соцпомощь направляют в 2 больше средств, чем в Татарстане, хотя население республики на 700 тысяч человек больше, чем в Самарской области.



Всего в регионе существует 126 видов различных выплат, но только при предоставлении 17 из них ранее учитывались принципы адресности и нуждаемости. Остальные распределялись, практически «вслепую». Одинаковые суммы соцпомощи получали и те, кто остро нуждается и люди со сверхвысокими доходами. Теперь ситуация исправлена. Средства бюджета направлены людям, оказавшимся за чертой бедности или в тяжелейшей жизненной ситуации.



Для 13 тысяч многодетных семей размер компенсации услуг ЖКХ увеличен до 50%. Многодетные семьи, воспитывающие приемных детей, начнут получать компенсацию на жилищно-коммунальные услуги, на проезд учащихся, а также получат право на бесплатные лекарства. Сиротам по окончании школы будут выплачиваться «подъемные». Опекунам и приемным родителям увеличат выплаты. Вырастет более чем в 3 раза размер социального пособия для более 60 тысяч человек, оказавшихся за чертой бедности (с доходом ниже прожиточного минимума).



Дополнительные средства на эти нужды будут изысканы в первую очередь за счет сокращения расходов на органы власти в регионе. Эти затраты сократятся только в этом году почти на 3 млрд рублей.





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