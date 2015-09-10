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Социальная помощь направлена людям, оказавшимся за чертой бедности
5
Социальная помощь направлена людям, оказавшимся за чертой бедности
Теги: социальная помощь
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