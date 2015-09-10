Главное за сегодня: 
За окном: -2, завтра: -3
 Сегодня, 15:22 
Рейтинг: 5 5
Социальная помощь направлена людям, оказавшимся за чертой бедности

При распределении большинства социальных выплат в регионе будут учитываться принципы адресности и нуждаемости. В результате значительно вырастет поддержка людей, которым она остро необходима. Новые принципы соцподдержки подробно и наглядно представлены в видеоролике, подготовленном ТРК «Губерния».

Напомним, что в Самарской области различные соцвыплаты получают около 1,6 миллионов человек – это примерно половина населения губернии. В регионе объем соцподдержки - 15 млрд рублей, а это максимальная сумма среди всех субъектов РФ (за исключением Москвы). К примеру, у нас на соцпомощь направляют в 2 больше средств, чем в Татарстане, хотя население республики на 700 тысяч человек больше, чем в Самарской области. 

Всего в регионе существует 126 видов различных выплат, но только при предоставлении 17 из них ранее учитывались принципы адресности и нуждаемости. Остальные распределялись, практически «вслепую». Одинаковые суммы соцпомощи получали и те, кто остро нуждается и люди со сверхвысокими доходами. Теперь ситуация исправлена. Средства бюджета направлены людям, оказавшимся за чертой бедности или в тяжелейшей жизненной ситуации.

Для 13 тысяч многодетных семей размер компенсации услуг ЖКХ увеличен до 50%. Многодетные семьи, воспитывающие приемных детей, начнут получать компенсацию на жилищно-коммунальные услуги, на проезд учащихся, а также получат право на бесплатные лекарства. Сиротам по окончании школы будут выплачиваться «подъемные». Опекунам и приемным родителям увеличат выплаты. Вырастет более чем в 3 раза размер социального пособия для более 60 тысяч человек, оказавшихся за чертой бедности (с доходом ниже прожиточного минимума). 

Дополнительные средства на эти нужды будут изысканы в первую очередь за счет сокращения расходов на органы власти в регионе. Эти затраты сократятся только в этом году почти на 3 млрд рублей.


Ссылка за ролик:

Теги: социальная помощь

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios