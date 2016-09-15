Вчера, 15:52

Налоговая нашла недоимку у СМАРТС

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области в ходе проверки СМАРТС за 2014 г. выявила недоимку по налогу на прибыль в размере 321,6 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс. СМАРТС было также назначено 128,6 млн рублей штрафа и 21,1 млн рублей пени, следует из постановления Арбитражного суда Поволжского округа. Речь идет о прибыли, полученной в результате продажи МТС в конце 2014 г. трех региональных «дочек» СМАРТС – «Пенза-GSM», «СМАРТС-Уфа» и «СМАРТС-Иванова» за 3,13 млрд рублей.

Теги: фнс, смартс

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