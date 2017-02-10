10 февраля 2017, 13:08

Vesta начали отгружать в Германию

Седан Vesta поступит в продажу на рынок Германии с 21 февраля. Как пишет «Авторевю», компания-импортер Automobile GmbH получила первые 40 машин, а в ближайшие дни ожидается поставка еще нескольких десятков автомобилей.

Напомним, за весь 2016 год в Германии было продано 1686 автомобилей, две трети из них - Lada 4x4.

Осенью прошлого года сообщалось, что отгрузка Vesta в Германию начнется в конце 2016 г. Однако в ноябре стало известно, что поставки вазовских автомобилей в Германию откладываются. В пресс-центре автогиганта ссылались на продолжающуюся разработку экспортной стратегии АвтоВАЗа, про которую президент предприятия Николя Мор говорил в конце сентября: "Слабый рубль - это возможность больше экспортировать, но здесь нужна долгосрочная стратегия. Мы не можем экспортировать, когда нам захочется. План - обеспечить 10-20-процентную долю экспорта. 10% мы достигнем в течение трех лет, 20% потребует немного больше времени".

Теги: автоваз, веста, германия

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.