Вчера, 12:19

Дом Головкина отреставрируют за 8,5 млн рублей

Министерство культуры Самарской области ищет подрядчика, который отреставрирует фасад и кровлю объекта историко-культурного наследия - «Дома самарского купца 2-ой гильдии, гласного городской думы П.И. Головкина с торговыми помещениями». Здание расположено по адресу: Самара, ул. Куйбышева, 105.

Рабочий проект разработало ООО «Научно-реставрационное предприятие «Старый город» в 2014 г.

Начальная стоимость контракта – 8, 517 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2017 г. Исполнителя выберут 6 марта.

В перечень работ входят: воссоздание кирпичной кладки стен кирпичом старого образца М-200; укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъекцирования связующими растворами ручным инъектором; установка изготовленных вновь оконных коробок в каменных стенах; изготовление по старому образцу филенчатых однодольных глухих дверей; воссоздание декоративных деталей для ставень, дверных полотен, решеток, ворот и калиток.

Срок гарантии на выполненные работы, материалы, изделия - 5 лет.

Для справки:

Здание построено в 1881 г. в стиле эклектика между ул. Ленинградской (бывшая Панская) и ул. Некрасовской (бывшая Предтеченская) на усадебном участке купца Павла Головкина.

После муниципализации в советское время дом подвергся капитальной перестройке: была проведена перепланировка внутренних помещений, надстроен третий этаж со стороны улицы Куйбышева, сглажен фасад. Изменились и функции строения: в нем разместилась дирекция кинотеатров, расположенных по ул. Советская (Куйбышева), а два первых этажа, вместе с домом по ул.Куйбышева,103, составили кинотеатр «Художественный».

Теги: дом головкина, реставрация

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