Вчера, 16:54

От имени приставов в Самарской области рассылают письма с вирусом

Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности. Сообщения содержат ссылки на вредоносный код. Письмо может выглядеть следующим образом:

«Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017.В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c... С наилучшими пожеланиями,ФССП России.

Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.»

"При переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не определяться современными антивирусными средствами. Скачивая такой архив вы подвергаете свой компьютер опасности заражения. В случае заражения компьютера, ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы", - пишет пресс-служба УФССП.

Теги: приставы, письмо, вирус

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