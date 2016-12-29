Вчера, 16:27

Госавтоинспекция напоминает

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что водитель, причастный к ДТП, за исключением случаев, оговоренных в п.2.6 ПДД, обязан не покидать место происшествия, принять всевозможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим и сообщить о случившемся в полицию.

За данное нарушение законодательно предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортным средством от 12 до 18 месяцев или административный арест до 15 суток. В случае причинения ТЯЖкого вреда здоровью пострадавшему в ДТП, водитель привлекается к уголовной ответственности.

Если вы стали свидетелями подобных происшествий, сообщите об этом по телефону 02 или по телефону доверия Управления ГИБДД – (846) 340-01-02.

Теги: гаи, дтп

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