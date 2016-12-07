Вчера, 11:23

АСВ не нашло в ФИА-банке имущества на полмиллиарда

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружила недостачу в ФИА-банке имущества на 520,692 млн рублей (инвентаризация закончилась 6 февраля).

Большая часть недостачи - на 193,112 млн рублей – это основные средства (грузовые транспортные средства – 67, 426 млн рублей., материальные запасы – 64, 915 млн рублей, неотделимые улучшения в арендуемых помещениях – 58, 017 млн рублей, мебель и оргтехника – 2,754 млн рублей).

Еще на 167, 225 млн рублей в банке не оказалось подтверждающих документов по кредитным и обеспечительным договорам, заключенным с физическими и юридическими лицами.

На 158, 923 млн рублей нет договоров уступки прав требования, договоров банковских услуг.

В декабре 2016 г. АСВ сообщало о том, что проверяющие не нашли и ценных бумаг на 1, 432 млн рублей, в том числе 1,146 млн рублей – учтенные векселя (компания-эмитент ЗАО ФК «Фининвест» ликвидирована) и 286 тыс. рублей (дефолтные ценные бумаги)».

Но при инвентаризации обнаружилось 9 659 единиц неучтенного имущества (банковское оборудование, оргтехника, мебель).

Центробанк отозвал лицензию у ФИА-банка 8 апреля 2016 г. Отрицательный капитал Фиа-банка по результатам обследования временной администрации составил тогда 7,4 млрд рублей.

6 июля по решению арбитражного суда Самарской области ФИА-банк был признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего были возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Отчет конкурсного управляющего арбитражный суд будет рассматривать 4 июля.

Теги: фиа-банк, асв, недостача, инвентаризация

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