Вчера, 10:57

Следует ли микро- и малым предприятиям экономить на банковском обслуживании? Как выбрать лучший банк?

Всегда есть соблазн сэкономить и перейти в банк, который берет меньше других за открытие и обслуживание счетов. Однако дешевизна не должна стать ключевым критерием, особенно, если речь идет о банковском обслуживании компаний, в том числе небольших, а также индивидуальных предпринимателей. Директор территориального офиса Росбанка в Самаре Константин Балдуев рекомендует обращать внимание не только на тарифы, но и на другие, не менее важные параметры.

Надежность

Одним из определяющих критериев является надежность. Иногда небольшие региональные банки в погоне за средствами клиентов, за остатками на текущих счетах предлагают очень низкие тарифы по обслуживанию. Но здесь как раз важно оценить, какова будет сохранность тех средств, которые размещаются на счете. Надежность банка отражена в рейтингах ЦБ, Forbes, международных агентств.

Соответствие требованиям

По большому счету ценовые войны остались в прошлом, и стоимость услуг во многих банках схожа. На первый план выходят удобство и качество сервиса финансового учреждения, скорость обслуживания, понятность, доступность и полнота набора услуг. При выборе банка-партнера, компании следует оценить, насколько он соответствует ожиданиям и особенностям работы предприятия.

Тарифы и акции

Разумеется, предлагаемые тарифы должны быть рыночными. Различные промо-акции позволяют получить более дешевые условия по РКО. Финансовые организации часто формируют пакеты услуг специально под тот или иной вид экономической деятельности, что может быть удобно компании. Кроме того, у банков есть два базовых подхода к валютным курсам. Либо предлагается вариант, когда уже учтено вознаграждение - в этом случае комиссия не взимается. Второй подход - когда используется биржевой курс валют, но дополнительно при этом есть комиссия банка. Изучив тарифы, можно понять, сколько клиент на выходе заплатит банку, и в каком случае сотрудничество является выгодным.

Индивидуальный подход

Во-первых, далеко не всегда компании удобны пакетные предложения с фиксированным набором услуг и стоимостью.

Во-вторых, это гибкость в процессе принятия решений по нестандартным запросам и наличие индивидуальной бизнес-поддержки, чтобы иметь возможность получить консультацию в режиме 24 на 7.

Теги: Росбанк

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