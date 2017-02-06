Вчера, 10:50

Чистый убыток АвтоВАЗа сократился на 39%

В 2016 г. выручка Группы АвтоВАЗ составила 184,9 млрд рублей (+4,8% по сравнению с 2015 г.), сообщает пресс-служба автоконцерна. Чистый убыток Группы - 44,8 млрд рублей, включая обесценение и затраты на реструктуризацию -25,0 млрд руб.

Операционный убыток Группы «до обесценения и затрат на реструктуризацию в 2016 г. составил 15,6 млрд рублей. Убыток сократился на 36,8% по сравнению с 2015 г. (24,7 млрд рублей)».

Доля Lada на российском рынке легковых автомобилей в прошлом году достигла 20,1%, сообщает пресс-служба.

Чистый убыток АвтоВАЗа в 2015 г. - 73,851 млрд рублей. Выручка Группы «АвтоВАЗ» в 2015 г. составила 176,5 млрд рублей. Доля рынка Lada в 2015 г. - 17,9%.

Улучшение финансовых результатов в 2016 г. произошли «за счет интенсивных мер по оздоровлению», сообщает компания.

"Наша цель – выйти на точку безубыточности операционной деятельности в 2018 г.", - цитирует пресс-служба президента компании Николя Мора.

Теги: автоваз, итоги, 2016

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