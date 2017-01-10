Вчера, 10:24

Пассажиры "Курумоча" везли по 15 кг багажа

Служба наземного обслуживания аэропорта "Курумоч" за год обработала 1 173 120 мест багажа, общим весом 16 556 019 кг.

Средний вес одного чемодана пассажира самарского аэропорта -15 кг.

Из рейсов в Юго-Восточную Азию больше всего чемоданов у пассажиров, которые путешествуют в Бангкок, на постсоветском пространстве лидируют Душанбе и Ош, на внутрироссийский рейсах - Москва и Сочи. Больше всего багажа обрабатывается в разгар отпускного сезона - в июле, меньше всего - в феврале.

На разгрузку одного внутреннего рейса уходит до 15 минут, международного - до 25 минут (отсчет времени идет не с момента посадки, а с момента установки воздушного судна на стоянку).



Теги: курумоч, багаж

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