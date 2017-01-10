Главное за сегодня: 
За окном: -2, завтра: -3
 Вчера, 10:24 
Рейтинг: 0 
Пассажиры "Курумоча" везли по 15 кг багажа

Служба наземного обслуживания аэропорта "Курумоч" за год обработала 1 173 120 мест багажа, общим весом 16 556 019 кг.

Средний вес одного чемодана пассажира самарского аэропорта -15 кг.

Из рейсов в Юго-Восточную Азию больше всего чемоданов у пассажиров, которые путешествуют в Бангкок, на постсоветском пространстве лидируют Душанбе и Ош, на внутрироссийский рейсах - Москва и Сочи. Больше всего багажа обрабатывается в разгар отпускного сезона - в июле, меньше всего - в феврале.

На разгрузку одного внутреннего рейса уходит до 15 минут, международного - до 25 минут (отсчет времени идет не с момента посадки, а с момента установки воздушного судна на стоянку).

Теги: курумоч, багаж

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios