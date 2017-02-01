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"Крылья Советов" распродают билеты на весенние матчи

ФК "Крылья Советов" напоминают, что в течение всего февраля можно приобрести по выгодным ценам комплекты билетов на 7 весенних домашних матчей самарской команды.

Стоимость пакета билетов на матчи с московским "Локомотивом" (5 марта), "Ростовом" (19 марта), пермским "Амкаром" (7-10 апреля), казанским "Рубином" (21-23 апреля), "Оренбургом" (29-30 апреля), питерским "Зенитом" (12-14 мая) и грозненским "Тереком" (21 мая) начинается от 910 рублей.

Акция действует до 28 февраля включительно. С 1 марта билеты на матчи будут продаваться по стандартным ценам 1-й и 2-й категории. Приобрести комплекты билетов можно в клубных магазинах по адресам:

- Стадион "Металлург", ул. Строителей д.1. Ежедневно с 10:00 до 19:00.

- ТЦ "Сила Спорта", Московское ш.17 (второй этаж). Ежедневно с 10:00 до 21:00.

Стоимость билетов:

Трибуна Сектор Стоимость

1 матча

 Стоимость

комплекта
ЗАПАД 2 взрослый 320 2 240
3 320 2 240
4 (вип) 420 2 940
VIP В 1 450 10 150
5 320 2 240
6 320 2 240
7 -  
СЕВЕР 8 130 910
9 130 910
10 -  
11 буфер -  
12 -  
ВОСТОК 13 буфер -  
14 -  
15 200 1 400
16 230 1 610
17 200 1 400
18 200 1 400

Теги: билеты, крылья советов

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