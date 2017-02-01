"Крылья Советов" распродают билеты на весенние матчи
ФК "Крылья Советов" напоминают, что в течение всего февраля можно приобрести по выгодным ценам комплекты билетов на 7 весенних домашних матчей самарской команды.
Стоимость пакета билетов на матчи с московским "Локомотивом" (5 марта), "Ростовом" (19 марта), пермским "Амкаром" (7-10 апреля), казанским "Рубином" (21-23 апреля), "Оренбургом" (29-30 апреля), питерским "Зенитом" (12-14 мая) и грозненским "Тереком" (21 мая) начинается от 910 рублей.
Акция действует до 28 февраля включительно. С 1 марта билеты на матчи будут продаваться по стандартным ценам 1-й и 2-й категории. Приобрести комплекты билетов можно в клубных магазинах по адресам:
- Стадион "Металлург", ул. Строителей д.1. Ежедневно с 10:00 до 19:00.
- ТЦ "Сила Спорта", Московское ш.17 (второй этаж). Ежедневно с 10:00 до 21:00.
Стоимость билетов:
|Трибуна
|Сектор
|Стоимость
1 матча
|Стоимость
комплекта
|ЗАПАД
|2 взрослый
|320
|2 240
|3
|320
|2 240
|4 (вип)
|420
|2 940
|VIP В
|1 450
|10 150
|5
|320
|2 240
|6
|320
|2 240
|7
|-
|СЕВЕР
|8
|130
|910
|9
|130
|910
|10
|-
|11 буфер
|-
|12
|-
|ВОСТОК
|13 буфер
|-
|14
|-
|15
|200
|1 400
|16
|230
|1 610
|17
|200
|1 400
|18
|200
|1 400
Теги: билеты, крылья советов
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