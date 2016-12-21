Вчера, 09:51

Под Жигулевском нашли склад токсичных отходов

Следственный отдел по Жигулевску возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды).

По версии следствия, в октябре 2015 г. под Жигулевском захоронили серную кислоту с избыточным количеством щелочного раствора кальцинированной соды, относящихся ко второму классу опасности. Из-за этого пострадал участок в двух километрах от села Васильевка Ставропольского района.

«В результате незаконных действий был причинен вред почве с произрастающей на ней растительностью и объектам животного мира, беспозвоночным животным. Экологический ущерб составил более 2 млн 800 тыс. рублей», - пишет СУ СК РФ по Самарской области.

Сейчас следствие пытается установить причастных к экологическому преступлению.

Теги: су ск рф, экология, серная кислота, жигулевск

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