Под Жигулевском нашли склад токсичных отходов
Следственный отдел по Жигулевску возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды).
По версии следствия, в октябре 2015 г. под Жигулевском захоронили серную кислоту с избыточным количеством щелочного раствора кальцинированной соды, относящихся ко второму классу опасности. Из-за этого пострадал участок в двух километрах от села Васильевка Ставропольского района.
«В результате незаконных действий был причинен вред почве с произрастающей на ней растительностью и объектам животного мира, беспозвоночным животным. Экологический ущерб составил более 2 млн 800 тыс. рублей», - пишет СУ СК РФ по Самарской области.
Сейчас следствие пытается установить причастных к экологическому преступлению.
Теги: су ск рф, экология, серная кислота, жигулевск
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