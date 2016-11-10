Вчера, 09:44

«Самаранефтегаз» повышает эффективность за счет внедрения интеллектуальных решений

фото пресс-службы АО "Самаранефтегаз"

АО «Самаранефтегаз», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» стремится быть лидером технологического прогресса и поэтому активно испытывает новейшие разработки.

Для обеспечения успешности инноваций, в обществе реализуются следующие программы: система новых технологий (СНТ), программа работ по оказанию услуг по текущим производственным вопросам с привлечением научных и сервисных организаций, рационализация и изобретательство.

Централизованное функционирование данных программ обеспечивает группа управления проектами общества совместно со сформированными рабочими группами по наиболее важным для «Самаранефтегаза» направлениям: исследование и моделирование пласта, разработка сложнопостроенных коллекторов, строительство скважин, наземная инфраструктура, экологическая безопасность, информационные технологии.

Рабочие группы являются мультидисциплинарными коллективами. В их составе представители профильных структурных подразделений Общества и Компании. Деятельность этих групп осуществляется по проектному принципу и координируется специалистами группы управления проектами.

При этом выбор скважин, дизайн операций, анализ технико-экономической эффективности, адаптивная корректировка технологий осуществляются специалистами акционерного общества с привлечением корпоративных научно-исследовательских и проектных институтутов ООО «СамараНИПИнефть», ООО «РН-УфаНИПИнефть» и других научных сообществ.

Совместно с корпоративными институтами, а также с привлечением институтов Российской Академии Наук на объектах АО «Самаранефтегаз» проводятся опытно-промысловые испытания оборудования/технологий, разработанных в рамках реализации Целевых Инновационных Проектов ПАО «НК «Роснефть» - проектов, направленных на решение ключевых проблем, в наибольшей степени сдерживающих успешное развитие Компании, на развитие собственных технологий и разработок, которые в перспективе обеспечат Компании устойчивое развитие и дополнительные конкурентные преимущества, являющихся основой планирования, финансирования и управления исследованиями и разработками.

В программах инновационного развития реализуется замкнутый цикл внедрения новшеств – от зарождения или импорта идеи до широкомасштабного внедрения технологий, основанных на этой идее. Таким образом, на предприятии создана инновационная среда, широко открытая всему новому и прогрессивному, воплощающая новаторские идеи¸ которые адаптируются и находят успешное применение.

В рамках реализации научно-технической деятельности АО «Самаранефтегаз» были разработаны с участием научных сообществ проекты, достижение результатов по которым представляет собой научный и практичный интерес, например:

- создание автоматизированной системы контроля и управления энергосбережением на объектах АО «Самаранефтегаз»;

- разработка высокоэффективной технологии повышения нефтеотдачи пластов на месторождениях с низкопроницаемыми карбонатными коллекторами с использованием новых многофункциональных химических реагентов;

- комплексная оптимизация технологии вытеснения нефти с учетом физико-химического воздействия на эксплуатационный объект АО «Самаранефтегаз».

В ближайшей перспективе Общество планирует провести апробацию выше указанных проектов на своих производственных объектах.

Применение новых технологий в производственных процессах АО «Самаранефтегаз» позволяет получать ежегодно экономический эффект порядка 0,5-0,7 млрд рублей. На этом основании можно с уверенностью заявить, что средства, вложенные в испытание и разработку новой техники и технологий, в итоге возвращаются в виде прибыли от полученной дополнительной добычи или сокращения затрат, кратно превышая вложения.

Теги: Самаранефтегаз

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