Вчера, 09:30

О новом порядке социальных выплат в губернии

На «круглом столе» в правительстве Самарской области разъяснен новый порядок начисления социальных выплат в регионе. При распределении большинства выплат будут учитываться принципы адресности и нуждаемости. В результате, значительно вырастет поддержка людей, которым она остро необходима.

в Самарской области различные соцвыплаты получают около 1,6 миллионов человек – это примерно половина населения губернии. В регионе объем соцподдержки составляет 15 млрд рублей, что в 2 раза выше, чем в Татарстане. Хотя население этой республики на 700 тысяч человек больше, чем в Самарской области. Всего в нашем регионе существует 126 видов различных выплат, но только при предоставлении 17 из них учитывались принципы адресности и нуждаемости. Остальные распределялись, практически, «вслепую». Теперь порядок меняется.

Для 13 тысяч многодетных семей размер компенсации услуг ЖКХ будет увеличен до 50%. Увеличится более чем в 3 раза размер социального пособия для более 60 тысяч человек, оказавшихся за чертой бедности (с доходом ниже прожиточного минимум). Дополнительные льготы получат опекунские и приемные семьи, многодетные семьи с приемными детьми, сироты. Дополнительные средства на эти нужды будут изысканы в первую очередь за счет сокращения расходов на органы власти в регионе. Эти затраты будут сокращены почти на 3 млрд рублей.

На «круглом столе» в правительстве региона разъяснили также переход на компенсацию услуг жилищно-коммунального хозяйства. Право на нее сохранят все, кто раньше его имел. Это 550 тысяч жителей губернии. Компенсация теперь предоставляется тем, кто добросовестно оплачивает услуги ЖКХ. Это требование федерального закона.

Изменены и правила пользования социальной картой в общественном транспорте. Теперь ею можно пользоваться для 50 бесплатных поездок в месяц, что выше чем в соседних регионах. Кроме того, закреплено правило получения ЕДВ для неработающих пенсионеров (ветеранов труда) чья пенсия не превышает 19,5 тысяч рублей (2,5 величины прожиточного минимума). Принятый у нас уровень – один из самых высоких в стране.