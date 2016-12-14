Вчера, 09:30
5
О новом порядке социальных выплат в губернии
5
О новом порядке социальных выплат в губернии
На «круглом столе» в правительстве Самарской области разъяснен новый порядок начисления социальных выплат в регионе. При распределении большинства выплат будут учитываться принципы адресности и нуждаемости. В результате, значительно вырастет поддержка людей, которым она остро необходима.
в Самарской области различные соцвыплаты получают около 1,6 миллионов человек – это примерно половина населения губернии. В регионе объем соцподдержки составляет 15 млрд рублей, что в 2 раза выше, чем в Татарстане. Хотя население этой республики на 700 тысяч человек больше, чем в Самарской области. Всего в нашем регионе существует 126 видов различных выплат, но только при предоставлении 17 из них учитывались принципы адресности и нуждаемости. Остальные распределялись, практически, «вслепую». Теперь порядок меняется.
Для 13 тысяч многодетных семей размер компенсации услуг ЖКХ будет увеличен до 50%. Увеличится более чем в 3 раза размер социального пособия для более 60 тысяч человек, оказавшихся за чертой бедности (с доходом ниже прожиточного минимум). Дополнительные льготы получат опекунские и приемные семьи, многодетные семьи с приемными детьми, сироты. Дополнительные средства на эти нужды будут изысканы в первую очередь за счет сокращения расходов на органы власти в регионе. Эти затраты будут сокращены почти на 3 млрд рублей.
На «круглом столе» в правительстве региона разъяснили также переход на компенсацию услуг жилищно-коммунального хозяйства. Право на нее сохранят все, кто раньше его имел. Это 550 тысяч жителей губернии. Компенсация теперь предоставляется тем, кто добросовестно оплачивает услуги ЖКХ. Это требование федерального закона.
Изменены и правила пользования социальной картой в общественном транспорте. Теперь ею можно пользоваться для 50 бесплатных поездок в месяц, что выше чем в соседних регионах. Кроме того, закреплено правило получения ЕДВ для неработающих пенсионеров (ветеранов труда) чья пенсия не превышает 19,5 тысяч рублей (2,5 величины прожиточного минимума). Принятый у нас уровень – один из самых высоких в стране.
Теги: выплаты
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
Новости по теме
|
8 февраля 2017, 17:33
В Тольятти принимают заявления на выплаты к Пасхе
Комментариев: 0
|Опекунам детей-сирот в Самарской области проиндексируют выплаты
20 января 2017, 16:21
|Тот, кому не дадут компенсацию ЖКУ в январе, может позвонить
12 января 2017, 12:06
|Самарская область получит 200 млн рублей из госбюджета
26 декабря 2016, 10:20
|На ежемесячные выплаты семьям Самарской области дадут больше денег
14 декабря 2016, 10:02
Общество, свежие новости
|Красноглинское шоссе перекроют
Вчера, 17:59
|На ул. Мичурина откроется мобильная приемная УФНС
Вчера, 17:29
|От имени приставов в Самарской области рассылают письма с вирусом
Вчера, 16:54
|Госавтоинспекция напоминает
Вчера, 16:27
|Дом Головкина отреставрируют за 8,5 млн рублей
Вчера, 12:19