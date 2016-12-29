Или число поездок по льготным картам увеличат, или маршруты транспорта оптимизируют
Количество поездок по льготной транспортной карте может быть увеличено, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра транспорта Ивана Пивкина. «В настоящее время мы проводим тщательный анализ использования карт, в том числе и для того, чтобы оптимизировать транспортные маршруты, чтобы граждане могли ездить без пересадок», - цитирует пресс-служба министра
С 1 февраля владельцам социальных транспортных карт Самарской области ограничили число поездок в месяц - до 50-ти.
«Данное решение принято в целях эффективного использования бюджетных средств», - сообщает пресс-служба правительства. - В последние годы отмечается постоянный рост расходов областного бюджета на возмещение расходов транспортных организаций на перевозку по социальным картам жителя Самарской области и (или) единым социальным проездным билетам».
Это поможет сохранить «стоимость активации транспортного приложения социальной карты на уровне 270 рублей» и полностью возместить выпадающие доходы транспортных компаний на перевозку льготников. В 2016 г. на эти цели направлено 1,302 млрд рублей. В этом году – 1,358 млрд рублей.
Накануне введения в действие ограничений на поездки граждане составили петицию с просьбой оставить льготникам безлимитный проезд.
Теги: социальные карты, проезд, число поездок, пивкин, маршруты
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