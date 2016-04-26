9 февраля 2017, 16:54

Самарская область не выполнила план по капремонту на 35% в 2016 г.

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Самарская область вошла в число 14 регионов России, где «занимаются подгонкой цифр», отчитываясь о выполнении программы капремонта многоквартирных домов. Об этом сегодня на селекторном совещании в Минстрое России заявил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, сообщает агентство РНС.

«Хотел бы отдельно обратить внимание коллег из 14 регионов, которые, по нашему мнению, просто занимаются подгонкой цифр, отчитавшись о выполнении в полном объеме, а кто-то даже с превышением, краткосрочных планов капремонта. Мы проверили и выяснили, что ровно на тот объем недовыполнения, который они допустили, в последний месяц года, в декабре, они просто внесли изменения в план и сократили объем», — сказал Андрей Чибис.

Отчитавшись о полном объеме работ, Самарская область не выполнила план на 35%, Брянская - на 16%, Липецкая — на 14%, Тверская — на 65%, Вологодская — на 47%, Ростовская — на 11%, Оренбургская — на 40%, Марий Эл — на 18%, Чувашия — на 19%, Алтайский край — на 57%, Забайкалье — на 62%, Иркутская область — на 52%, Красноярский край — на 65%, Чечня — на 21%, отметил Чибис.

«Это не просто ситуация с невыполнением. Мы это расцениваем как подлог данных. Самое главное, вы обманываете не нас, а тех людей, которые понимали, что их дом или лифт будут отремонтированы, а, по сути, оказались обмануты», — цитирует агентство замминистра.

По данным фонда капремонта Самарской области, в 2016 г. отремонтировали 1044 многоквартирных домов. Из них в 326 – инженерные сети, 451 – крыши, 112 – фасады, 85 – лифты, 2 – фундаменты.

Кроме того, для 66 многоквартирных домов разработали научно-проектную документацию. Еще для 2-х – сделали проектно-изыскательские работы по фундаменту.

Особо отмечается в отчете фонда, что в прошлом году собираемость взносов на капремонт в Самарской области достигла 90,1% (в конце 2015 г. - 60%).

Отметим, что в конце 2015 г. фонд сообщал: «В 2016 г. планируется увеличить объемы ремонтов в полтора раза (в 2015 г. отчитались о капремонтах 1010 домов – Самара. ру). В 622 домах пройдет ремонт инженерных систем, в 720 – ремонт крыш, в 94 – ремонт или замена лифтового оборудования, в 451 – ремонт и утепление фасада, в 21 – ремонт фундамента». Итого отремонтировать планировали в 2016 г. 1908 домов.

Пресс-служба Минтсроя России сообщила лишь о том, что план по капремонтам в России выполнили 44 региона. И "есть 5 субъектов, которые выполнили краткосрочные планы 2016 года менее чем на 50% - это Омская, Магаданская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Республика Северная Осетия-Алания".

Для справки

В планах фонда на 2017 г. капитальный ремонт еще 1073 домов в Самарской области. В 359 из них собираются менять инженерные системы, в 468 – крыши, в 34 – менять или чинить лифтовое оборудование, у 207 – ремонтировать и утеплять фасады, а у 5-ти – ремонтировать фундамент.

Теги: фонд капремонта, минстрой России, андрей Чибис

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