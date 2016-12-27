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 9 февраля 2017, 16:20 
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Можно записаться на прием к руководителю Самарастата

13 февраля в 13.00 руководитель Самарастата Дмитрий Бажуткин будет принимать граждан в приемной президента РФ (ул. Молодогвардейская, 210)

Записаться на прием можно по телефонам: 242-00-00, 263-89-83.

Теги: самарастат, дмитрий бажуткин

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