9 февраля 2017, 09:49
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Медико-техническому лицею Самары построят спортзал
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Медико-техническому лицею Самары построят спортзал
Гордума Самары распределила 87 млн рублей, на которые горадминистрация сократила свои расходы.
Кроме 22 млн рублей на реконструкцию трамвайной линии, 17,5 млн рублей направят на на строительство детского сада в жилом районе «Волгарь», 37,7 млн рублей - на строительство детского сада в «Кошелев-проект».
Еще 12 млн рублей власти собираются потратить на капитальный ремонт здания начальных классов лицея авиационного профиля №135 и строительство спортивного зала в Самарском медико-техническом лицее.
Теги: медико-технический лицей, Самара, детсады
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