В Самаре опять будут распределять места в детсадах
Департамент образования Самары проведет дополнительное распределение свободных мест в муниципальных детсадах 14 февраля.
До 13 февраля родителям нужно проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе (модуль «Е-услуги. Образование» на сайте https://es.asurso.ru). Если есть ошибки, нужно обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг.
Информация о свободных местах на 9 февраля будет размещена на сайте департамента образования в разделе «Новости».
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:
· наличия у родителей ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
· даты регистрации ребенка в электронном реестре;
· возраста ребенка по состоянию к 1 сентября;
· направленности группы.
С результатами распределения мест можно ознакомиться на сайте es.asurso.ru.
Теги: детсады, распределение
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