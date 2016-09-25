9 февраля 2017, 17:16

В Самаре опять будут распределять места в детсадах

Департамент образования Самары проведет дополнительное распределение свободных мест в муниципальных детсадах 14 февраля.

До 13 февраля родителям нужно проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе (модуль «Е-услуги. Образование» на сайте https://es.asurso.ru). Если есть ошибки, нужно обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг.

Информация о свободных местах на 9 февраля будет размещена на сайте департамента образования в разделе «Новости».

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

· наличия у родителей ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

· даты регистрации ребенка в электронном реестре;

· возраста ребенка по состоянию к 1 сентября;

· направленности группы.

С результатами распределения мест можно ознакомиться на сайте es.asurso.ru.

Теги: детсады, распределение

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