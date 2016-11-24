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 9 февраля 2017, 14:01 
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В Тольятти опять подорожал бензин

С 3 по 9 февраля  в Тольятти повысились розничные цены на свежие овощи: морковь, капусту, лук, картофель. Продолжилось снижение цен на сахар, апельсины и кур.

Подорожало автомобильное топливо: литр бензина марки АИ-92 и АИ-95 стал дороже на 0,20 рублей.

Интервалы средних розничных цен в Тольятти на 9 февраля:

№ п/п

Наименование товара

Единица измерения

 Субъекты розничной торговли всех форм собственности 

(15 обследуемых объектов)

Min

Max

1

Мука пшеничная (сорт высший)

руб./кг

34,48

45,79

2

Крупа рисовая (сорт первый)

руб./кг

61,62

78,55

3

Крупа гречневая (сорт первый)

руб./кг

83,18

92,65

4

Макаронные изделия (сорт высший)

руб./кг

36,07

69,65

5

Масло подсолнечное рафинированное

руб./л

93,35

112,23

6

Сахар песок

руб./кг

49,14

50,77

7

Соль поваренная

руб./кг

10,82

11,06

8

Чай черный байховый

руб./кг

511,60

636,97

9

Вода питьевая столовая

руб./5 л

49,50

54,77

10

Изделия колбасные вареные

руб./кг

295,64

392,63

11

Колбасы варено-копченые

руб./кг

438,65

531,75

12

Колбасы сырокопченые

руб./кг

666,55

747,60

13

Говядина

руб./кг

330,33

425,33

14

Свинина

руб./кг

231,40

304,10

15

Мясо кур

руб./кг

119,00

120,95

16

Рыба мороженая

руб./кг

146,90

201,75

17

Рыба копченая

руб./кг

292,20

357,05

18

Рыба соленая

руб./кг

172,66

204,24

19

Рыбные консервы

руб./1 шт

57,11

62,81

20

Хлеб белый из пшеничной муки

руб./кг

51,46

55,76

21

Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный

руб./кг

46,32

50,09

22

Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%)

руб./л

46,25

50,93

23

Творог (м.д.ж. 5-9%)

руб./кг

250,11

297,10

24

Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%)

руб./кг

368,42

452,62

25

Кефир (м.д.ж. 3,2%)

руб./л

56,31

63,15

26

Сметана м.д.ж. (15%)

руб./л

134,05

164,06

27

Сыр твердый (м.д.ж. 45 %)

руб./кг

369,17

386,82

28

Картофель свежий

руб./кг

18,96

19,90

29

Лук репчатый свежий

руб./кг

18,46

20,23

30

Капуста белокочанная свежая

руб./кг

15,21

17,81

31

Морковь столовая свежая

руб./кг

20,80

23,83

32

Огурцы свежие

руб./кг

197,96

213,33

33

Томаты свежие

руб./кг

177,06

182,77

34

Перец сладкий свежий

руб./кг

174,66

208,98

35

Яблоки свежие

руб./кг

67,27

96,75

36

Бананы свежие

руб./кг

59,14

62,44

37

Виноград свежий

руб./кг

178,66

196,10

38

Апельсины

руб./кг

77,50

83,70

39

Мандарины

руб./кг

94,89

106,03

40

Яйцо столовое 1 категории (С1)

руб./1 десяток

61,58

63,04

41

Бензин АИ -80

руб./1 литр

30,00

32,00

42

Бензин АИ-92

руб./1 литр

34,50

35,90

43

Бензин АИ-95

руб./1 литр

37,70

39,25

44

Дизельное топливо

руб./1 литр

36,00

39,10

Теги: цены тольятти

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