В Тольятти опять подорожал бензин
С 3 по 9 февраля в Тольятти повысились розничные цены на свежие овощи: морковь, капусту, лук, картофель. Продолжилось снижение цен на сахар, апельсины и кур.
Подорожало автомобильное топливо: литр бензина марки АИ-92 и АИ-95 стал дороже на 0,20 рублей.
Интервалы средних розничных цен в Тольятти на 9 февраля:
|
№ п/п
|
Наименование товара
|
Единица измерения
|
Субъекты розничной торговли всех форм собственности
(15 обследуемых объектов)
|
Min
|
Max
|
1
|
Мука пшеничная (сорт высший)
|
руб./кг
|
34,48
|
45,79
|
2
|
Крупа рисовая (сорт первый)
|
руб./кг
|
61,62
|
78,55
|
3
|
Крупа гречневая (сорт первый)
|
руб./кг
|
83,18
|
92,65
|
4
|
Макаронные изделия (сорт высший)
|
руб./кг
|
36,07
|
69,65
|
5
|
Масло подсолнечное рафинированное
|
руб./л
|
93,35
|
112,23
|
6
|
Сахар песок
|
руб./кг
|
49,14
|
50,77
|
7
|
Соль поваренная
|
руб./кг
|
10,82
|
11,06
|
8
|
Чай черный байховый
|
руб./кг
|
511,60
|
636,97
|
9
|
Вода питьевая столовая
|
руб./5 л
|
49,50
|
54,77
|
10
|
Изделия колбасные вареные
|
руб./кг
|
295,64
|
392,63
|
11
|
Колбасы варено-копченые
|
руб./кг
|
438,65
|
531,75
|
12
|
Колбасы сырокопченые
|
руб./кг
|
666,55
|
747,60
|
13
|
Говядина
|
руб./кг
|
330,33
|
425,33
|
14
|
Свинина
|
руб./кг
|
231,40
|
304,10
|
15
|
Мясо кур
|
руб./кг
|
119,00
|
120,95
|
16
|
Рыба мороженая
|
руб./кг
|
146,90
|
201,75
|
17
|
Рыба копченая
|
руб./кг
|
292,20
|
357,05
|
18
|
Рыба соленая
|
руб./кг
|
172,66
|
204,24
|
19
|
Рыбные консервы
|
руб./1 шт
|
57,11
|
62,81
|
20
|
Хлеб белый из пшеничной муки
|
руб./кг
|
51,46
|
55,76
|
21
|
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный
|
руб./кг
|
46,32
|
50,09
|
22
|
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%)
|
руб./л
|
46,25
|
50,93
|
23
|
Творог (м.д.ж. 5-9%)
|
руб./кг
|
250,11
|
297,10
|
24
|
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%)
|
руб./кг
|
368,42
|
452,62
|
25
|
Кефир (м.д.ж. 3,2%)
|
руб./л
|
56,31
|
63,15
|
26
|
Сметана м.д.ж. (15%)
|
руб./л
|
134,05
|
164,06
|
27
|
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %)
|
руб./кг
|
369,17
|
386,82
|
28
|
Картофель свежий
|
руб./кг
|
18,96
|
19,90
|
29
|
Лук репчатый свежий
|
руб./кг
|
18,46
|
20,23
|
30
|
Капуста белокочанная свежая
|
руб./кг
|
15,21
|
17,81
|
31
|
Морковь столовая свежая
|
руб./кг
|
20,80
|
23,83
|
32
|
Огурцы свежие
|
руб./кг
|
197,96
|
213,33
|
33
|
Томаты свежие
|
руб./кг
|
177,06
|
182,77
|
34
|
Перец сладкий свежий
|
руб./кг
|
174,66
|
208,98
|
35
|
Яблоки свежие
|
руб./кг
|
67,27
|
96,75
|
36
|
Бананы свежие
|
руб./кг
|
59,14
|
62,44
|
37
|
Виноград свежий
|
руб./кг
|
178,66
|
196,10
|
38
|
Апельсины
|
руб./кг
|
77,50
|
83,70
|
39
|
Мандарины
|
руб./кг
|
94,89
|
106,03
|
40
|
Яйцо столовое 1 категории (С1)
|
руб./1 десяток
|
61,58
|
63,04
|
41
|
Бензин АИ -80
|
руб./1 литр
|
30,00
|
32,00
|
42
|
Бензин АИ-92
|
руб./1 литр
|
34,50
|
35,90
|
43
|
Бензин АИ-95
|
руб./1 литр
|
37,70
|
39,25
|
44
|
Дизельное топливо
|
руб./1 литр
|
36,00
|
39,10
Теги: цены тольятти
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2 февраля 2017, 13:34
В Тольятти подорожал бензин
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