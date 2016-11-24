9 февраля 2017, 14:01

В Тольятти опять подорожал бензин

С 3 по 9 февраля в Тольятти повысились розничные цены на свежие овощи: морковь, капусту, лук, картофель. Продолжилось снижение цен на сахар, апельсины и кур.

Подорожало автомобильное топливо: литр бензина марки АИ-92 и АИ-95 стал дороже на 0,20 рублей.

Интервалы средних розничных цен в Тольятти на 9 февраля:



№ п/п Наименование товара Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности (15 обследуемых объектов) Min Max 1 Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 34,48 45,79 2 Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 61,62 78,55 3 Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 83,18 92,65 4 Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 36,07 69,65 5 Масло подсолнечное рафинированное руб./л 93,35 112,23 6 Сахар песок руб./кг 49,14 50,77 7 Соль поваренная руб./кг 10,82 11,06 8 Чай черный байховый руб./кг 511,60 636,97 9 Вода питьевая столовая руб./5 л 49,50 54,77 10 Изделия колбасные вареные руб./кг 295,64 392,63 11 Колбасы варено-копченые руб./кг 438,65 531,75 12 Колбасы сырокопченые руб./кг 666,55 747,60 13 Говядина руб./кг 330,33 425,33 14 Свинина руб./кг 231,40 304,10 15 Мясо кур руб./кг 119,00 120,95 16 Рыба мороженая руб./кг 146,90 201,75 17 Рыба копченая руб./кг 292,20 357,05 18 Рыба соленая руб./кг 172,66 204,24 19 Рыбные консервы руб./1 шт 57,11 62,81 20 Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 51,46 55,76 21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 46,32 50,09 22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 46,25 50,93 23 Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 250,11 297,10 24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 368,42 452,62 25 Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 56,31 63,15 26 Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 134,05 164,06 27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 369,17 386,82 28 Картофель свежий руб./кг 18,96 19,90 29 Лук репчатый свежий руб./кг 18,46 20,23 30 Капуста белокочанная свежая руб./кг 15,21 17,81 31 Морковь столовая свежая руб./кг 20,80 23,83 32 Огурцы свежие руб./кг 197,96 213,33 33 Томаты свежие руб./кг 177,06 182,77 34 Перец сладкий свежий руб./кг 174,66 208,98 35 Яблоки свежие руб./кг 67,27 96,75 36 Бананы свежие руб./кг 59,14 62,44 37 Виноград свежий руб./кг 178,66 196,10 38 Апельсины руб./кг 77,50 83,70 39 Мандарины руб./кг 94,89 106,03 40 Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 61,58 63,04 41 Бензин АИ -80 руб./1 литр 30,00 32,00 42 Бензин АИ-92 руб./1 литр 34,50 35,90 43 Бензин АИ-95 руб./1 литр 37,70 39,25 44 Дизельное топливо руб./1 литр 36,00 39,10

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