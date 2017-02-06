Вчера, 16:55

Проект Фрунзенского моста будут корректировать

«Запланирована корректировка проекта строительства Фрунзенского моста, чтобы предусмотреть строительство транспортных эстакад и съездов для распределения транспортных потоков с мостового перехода». Об этом сообщает областное правительство.

Проект Фрунзенского моста был готов еще в 2011 г. В апреле 2012 г. Госэкспертиза утвердила проект строительства первого этапа (от ул.Фрунзе до ул.Шоссейная с транспортными развязками протяжённостью 2,67 км. В том числе мост через реку Самара - 667 м, мост через озеро Банное - 79,58 м и транспортную развязку на ул.Шоссейной). Тогда же сообщалось, что областное правительство готовит документацию по II этапу строительства Фрунзенского моста (от ул.Шоссейной до границы Самары) и III-IV этапам (от границы Самары до Обводной дороги Самары).

Начать строительство планировали уже в том же 2012 г.

Средства на Фрунзенский мост уже поступают, сообщало облправительство в июле 2013 г.

Строительство моста начнется в 2015 г., - сообщали власти в декабре 2014 г. Его стоимость оценивалась в 10,7 млрд рублей.

К маю 2015 г., когда был объявлен конкурс на поиск подрядчика строительства, цена выросла до 12,8 млрд рублей. За эти деньги до 1 декабря 2018 г. было запланировано строительство сталежелезобетонного моста через реку Самара длиной 666,63 пм., железобетонного моста через озеро Банное (79,58 пм.) и путепровода на съезде С-3 (70,71 пм.). Кроме того, говорилось в документации к конкурсу, построить должны 6 подпорных стен из монолитного железобетона и 6-полосную автомобильную дорогу длиной 2,67 км с двумя транспортными развязками на ул. Шоссейная и ул. Фрунзе. Также подрядчику надо будет переустроить коммуникации, включая тепловые сети по ул. Куйбышева, ул. Степана Разина и ул. Крупской, и установить автобусные остановки.

В сентябре 2015 г. подрядчиком строительства выбрали единственного уачстника аукциона – ОАО «Стройтрансгаз». При этом компания заявила о том, что выполнит проект "под ключ": разработает документацию, обеспечит поставку материалов и оборудования, выполнит строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

В октябре того же года смету строительства моста сократили на 520 млн рублей.

В ноябре того же года выяснилось, что мост планируется сдать уже к лету 2018 г., перед ЧМ по футболу.

Теги: фрунзенский мост, проект, самара, клорректировка

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